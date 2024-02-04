04 Şub 2024 - 14:45- Gündem G:

Kocaeli en pahalı su tüketilen şehirler arasında

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, 30 büyükşehir arasında en düşük maliyetle vatandaşa suyu ulaştırıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi en pahalı su tüketiminde 8. sırada yer alıyor.

İhlas Haber Ajansı
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Kocaeli en pahalı su tüketilen şehirler arasında mask

Temel bir ihtiyaç olan su, 30 büyükşehir arasında büyük fiyat farklılıkları gösteriyor. Diyarbakır halkı uygun fiyatla su ihtiyacını karşılıyor. İzmir'de su fiyatı litre başına 33,13 Türk lirası ile zirveyi korurken, Diyarbakır ise su fiyatlarında 3,80 Türk lirası ile en düşük su fiyatına sahip büyükşehir olma özelliğini taşıyor. 

KOCAELİ 8. SIRADA

Diğer kentlerdeki su fiyatları şöyle:
"Mersin 27,15, Gaziantep 25,50, Sakarya 24,60, İstanbul 23,72, Erzurum 23,32, Kayseri 22,80, Eskişehir 22,24, Kocaeli 22,21, Tekirdağ 22,18, Ordu 21,60, Ankara 20,99, Muğla 20,70, Konya 20,58, Manisa 20,19, Bursa 19,79, Şanlıurfa 19,74, Van 18,33, Antalya 18,22, Adana 17,85, Samsun 16,42, Balıkesir 16,36, Trabzon 14,88, Malatya 14,03, Mardin 13,20, Aydın 11,46, Denizli 11,40, Kahramanmaraş 11,01 ve Hatay 7,63."
# büyük, TÜRK

04 Şub 2024 - 14:45 - Gündem

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Korkuyorum. - Muhalefette fiyat geri çekilecek var mı? Su fiyatı elektriği geçti. Çalışınca oluyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 15:30
01

Vatansever - Birçok Büyükşehir Başkan adayları hem de akpnin adayları seçimden sonra su fiyatlarında %50 indirim sözü veriyor bizden tık yok

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 14:55
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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