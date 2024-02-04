DEM Parti'den "İstanbul" kararı

31 Mart yerel seçimlerine iki aydan az bir süre kala dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adayların isimleri sizlerle paylaşacağız" dedi.

ADAY ÇIKARILACAK

"4 Aralık günü burada yaptığımız basın toplantısında bir eğilimi paylaşmıştık" diyen Doğan, şöyle devam etti:

"O günkü eğilimimiz Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girme eğilimini paylaşmıştık sizlerle. Aylardır partimizin gündeminde, güçlü bir seçenek olarak duran hatta eğilim olarak da kamuoyuyla paylaştığımız, kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik. Bugün aslında bu kararı sizlerle paylaşmak için toplandık."

9 ŞUBAT'A KADAR AÇIKLANACAK

İlgili kurulların aday belirleme çalışmalarına başladığını belirten Doğan, "9 Şubat'a kadar hem İstanbul adaylarımızı hem de diğer kentlerde aday göstereceğimiz yerleri ve adaylarımızı açıklayacağız" ifadelerini kullandı.



BAŞAK DEMİRTAŞ YANITI

Başak Demirtaş'ın olası adaylığı ile ilgili soruya yanıt veren Doğan, şunları söyledi:

"Başak Demirtaş da aday havuzumuzda... Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin aklımızda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını bilinmesi isterim."