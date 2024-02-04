Erdoğan'ın Hatay'daki 'itirafı' gündem oldu, o sözlere tepki yağdı: 'Kendisine oy vermeyenleri tehdit ediyor, bu mafya siyasetidir'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuştu.

Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef aldı, aynı zamanda bir itirafta bulundu.

"MERKEZİ YÖNETİMLE YEREL YÖNETİM EL VERMEZSE..."

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlandı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepki yağdı.

X'ten söz konusu ifadeleri paylaşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "Tek kelimeyle, utanç verici" diyerek Erdoğan'a tepki gösterdi.

"SEN İNSAN DEĞİLSİN, SADECE SEÇMENSİN..."

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise, "Erdoğan depremden 1 yıl sonra Hatay'da hak sahibi 150 bin konuttan 'yalnızca' 7 bin konutu yaptıklarını ve gerekçesini itiraf ediyor. Oy yoksa hizmet de yok, ister deprem, ister insanlık dramı olsun yok kardeşim. Neden yok, çünkü sen insan değilsin, sen sadece seçmensin..." ifadelerini kullandı.

"İBRETLİK İNTİKAMCI ZİHNİYET..."

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel ise şu sözlerle tepki gösterdi:

"Erdoğan, AKP'ye oy vermemiş Hatay'da vatandaşların seçtiği belediyeyi "TOPAL ÖRDEĞE" dönüştüreceğini, kendi ağzıyla tekrar itiraf etmiş. Bu ibretlik intikamcı zihniyet, @IstanbulBLD'ni de topal ördeğe çevirmeye çalıştı. Ama tutmadı. Sevgili @Ekrem_Imamoglu İstanbul'da başardı. Türkiye, AKP'nin bu mahrumiyetçi zihniyetine muhtaç değil."

Kaynak: sözcü