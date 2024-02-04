Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan ilk açıklama

Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan’ın kişisel nedenlerle görevinden istifa etmesinin ardından yerine yardımcısı Fatih Karahan atandı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, göreve gelmesinin ardından ilk açıklamasını yaptı.

Enflasyon hedefi sağlanana kadar parasal sıkılığı korumakta kararlı olduklarını belirten Karahan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda, güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon, hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar, gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.”