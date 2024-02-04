Uzmanlar, televizyon karşısında yemek yiyenleri uyardı

İşten eve geldikten sonra ekran karşısına geçip ayakları uzatıp koltuğa yayılarak yemek yemek pek çok kişinin gün içerisindeki en büyük hayali. Ancak yeni bir araştırma ne kadar sağlıklı olursanız olun, televizyon karşısında yemek yemenin daha fazla kilo aldırdığını ortaya çıkardı.

Yeni araştırmalar, ekran karşısında yemek yemenin, masa etrafında oturmaktan daha fazla kilo almaya yatkın hale getirdiğini gösteriyor.

Araştırmalar; en sevdiğiniz program karşısında oturduğunuzda dikkatinizin dağılması yüzünden, beyninizin belirli yiyecek veya içeceklerin yüksek yağ içeriğine sahip olduğunu algılamada zorlandığını gösteriyor.

BEYNİN O İŞLEVİ BOZULUYOR

Yetişkinlerin yüzde 26'sı televizyon izleyerek ya da telefon veya bilgisayar ekranlarına bakarak yemek yerken, yüzde 38'i de fazla kilolu olarak değerlendiriliyor ve bunun Birleşik Krallık'taki obezite krizinin arkasında önemli bir faktör olduğu düşünülüyor.



Mersin Üniversitesi'ndeki bilim insanları, beyin başka bir şeye yoğunlaşırken yemek yemenin neden kilo alımına katkıda bulunduğunu tam olarak belirlemek istedi. Ve hiçbiri obez olmayan 22 sağlıklı kadın ve 10 erkek üzerinde araştırmalarını yaptılar.

Harf dizilerini ezberlemeye çalışırken onlara ya yüksek yağlı ya da az yağlı çikolatalı içecek içirdiler. Daha sonra katılımcılardan içeceklerin tadının nasıl olduğu ve yağ oranının yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu değerlendirmeleri istendi. Harf dizilerini hatırlamakta zorlananların, yağ oranı yüksek olan içeceği belirleme olasılıkları çok daha düşüktü.

Araştırmacılar, sonuçların, yemek zamanlarında beynin dikkatini dağıtmanın (televizyon izlemek veya sosyal medyada gezinmek) kalori alımını düzenleme yeteneğini etkilediğini gösterdiğini söyledi:

OBEZİTEYE NEDEN OLUYOR

"Modern, hızlı tempolu yaşam çoğu zaman yemek sırasında başka işlerle uğraşmayı da beraberinde getiriyor; bunların çoğu televizyon, bilgisayar ekranı veya elinde bir mobil cihaz karşısında gerçekleşiyor. Fakat bu dikkat dağıtıcı durum, obezitenin gelişmesine katkıda bulunabilir.

Sonuçlarımız, bu durumun yüksek yağlı gıdalara yönelik algıyı azaltabildiğini ve bunun da aşırı yeme konusunda özel bir risk oluşturabileceğini gösteriyor."

Ayrıca çocuklarda da abur cuburla ilgili daha fazla reklama maruz kalmanın; kilo alımıyla bağlantılı olduğu, görülen reklamların sayısı ile gençlerin fazla kilolu olma düzeyleri arasında bir bağ olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: SÖZCÜ