04 Şub 2024 - 15:34- Asayiş G:

14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaraladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
14 ve 17 yaşındaki çocuklar birbirlerini bıçakladı mask

Edinilen bilgiye göre, olay Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde yaşandı. 17 yaşındaki M.E.G. ile 14 yaşındaki B.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddialara göre M.E.G., B.V.'yi bıçakladı. Bunun üzerine B.V. de M.E.G.'yi sırtından bıçakladı. İki çocuğun yerde yattığını gören yurttaşlar durumu güvenlik güçlerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

B.V. Ereğli Devlet Hastanesi'ne M.E.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
# sağlık, özel

04 Şub 2024 - 15:34 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.050.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL