Komşusunu başını keserle ezerek katletti! İfadesi kan dondurdu

Kadın cinayetinin adresi bu kez Kayseri. Olay, 13 Kasım (2023) Melikgazi ilçesi Gesi Güney Mahallesi Yüksel Çavuşoğlu Caddesi'ndeki evde meydana geldi. S.A.S. hayvanlarını otlattıktan sonra eve geldiğinde eşi Hasibe Soykuk'u kanlar içinde ölü buldu. Hasibe Soykuk'un kafasına sert bir cisim ile vurularak öldürüldüğü belirlendi.

GÖZALTINDAKİ EŞİ VE OĞULLARI SERBEST

Jandarma ekipleri olayla bağlantısı olabileceği düşünülen, Soykuk'un eşi S.A.S., oğulları S.S. ve B.B.S. ile komşuları İsmail Kocatürk gözaltına alındı. İfadesinin ardından şüphelilerden İsmail Kocatürk tutuklandı, Soykuk'un 2 oğlu ise serbest kaldı.

115 SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İZLENDİ

115 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Hasibe Soykuk'un komşusu ve çocuklarının arkadaşı olan İsmail Kocatürk'ün evinin bulunduğu yerde de kan izlerinin olduğu tespit etti. Şüpheli komşu Kocatürk'ün evinde yapılan incelemede ise evin bazı bölümlerinde ve lavaboda kan izleri bulundu.

İsmail Kocatürk'ün, 'hırsızlık' ve ' dolandırıcılık' suçlarından da 9 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

CEZAEVİNDEN İTİRAF İÇİN DİLEKÇE YAZDI

İlk ifadesinde cinayeti işlemediğini öne süren İsmail Kocatürk, tutuklu bulunduğu cezaevinden dilekçe yazarak, yeniden ifade vermek istedi. Kocatürk'ün yeniden alınan ifadesinde, "Hasibe Soykuk'un ailesi ile 4 gün için gübre taşıma için anlaştım. 1 günlük ücretimi verdiler. 500 lira aldım. Ama 3 günlük ücretim olan toplam 1500 TL'yi vermediler. Evlerine gittim oğlu B.B.S.'yi sordum. Hasibe'ye, 'oğlun esrar içmek yerine paramı versin' dedim.

Hasibe bana 'sen oğlumu takip edeceğine önce karını takip et' dedi. Tartıştık. İtişme oldu. Koltuk üzerinde keseri gördüm, alıp vurdum. Ardından Hasibe içeri doğru gitti. Arkasından gidip bir kez daha vurdum. Araç sesini duyunca kaçtım. Amacım öldürmek değildi. Pişmanım" dediği ortaya çıktı.

OCAK AYINDA 31 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ!

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun verilerine göre 2024 Ocak ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 21 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu.