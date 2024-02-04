AKP'li eski belediye başkanı Kandıra'ya aday!

2009-2014 yılları arasında Kandıra Belediye Başkanlığı yapan AKP'li Cengiz Kan, Kandıra'da yerel seçimlere bağımsız aday olarak gireceğini duyurdu. Kan, adaylığını şu ifadelerle duyurdu: "Sevgili Kandıralı hemşerilerim sizlerin teveccühü ile Kandıra Bağımsız Belediye Başkan adayı olarak adaylığımı ilan ediyor bu hizmet yolunda sizlerin desteğinizi bekliyorum. Saygılar sunarım. Allah yar ve yardımcımız olsun. "

CENGİZ KAN KİMDİR?

1964 Kandıra doğumlu, İlk, orta ve lise eğitimini Kandıra’da tamamladı. 1981 yılında Astsubay olarak girdiği Deniz Kuvvetlerinden 2004 yılında emekli oldu. 28 Mart seçimlerinde AK Parti’de Belediye Meclis üyesi adayı oldu. 2006 yılında AK Parti İlçe Başkanı seçildi. 2009 yerel seçimlerinde Kandıra AK Parti Belediye Başkan adayı oldu. İktisat Fakültesi mezunu. Evli ve 2 çocuk babası, iyi derece de İngilizce bilmektedir.