Çarpıcı iddia: Putin'in gizli sevgilisi ev hapsine alındı

Ukrayna ile savaşta olan Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir süredir birlikte olduğu iddia edilen eski sporcu Alina Kabaeva hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son aylarda sık sık kamuoyunun karşısına çıkan "Putin öldü" ve "Putin'in yerine dublörü geldi" iddialarının kaynağının Kabaeva olduğu öne sürüldü. 71 yaşındaki Putin ile aşk yaşadığı öne sürülen ve hiçbir zaman da bu iddiayla ilgili konuşmayan Kabaeva spor kariyerinden sonra medyaya geçiş yapmıştı.

Putin'le yakın çalışan Kabaeva ile Rusya Devlet Başkanı arasında soğukluk olduğu belirtilirken, Kabaeva'nın bazı "dedikoduları" ortaya attığı ve bu sebeple aşk hayatını bozduğu öne sürüldü. İngiliz medyası, "Putin'in sevgilisi Rus liderin ilişkiye gireceği son kadın oldu" başlığını kullanırken, dedikodu yaptığı için Kabaeva'nın ev hapsine alındığı kaydedildi.

Putin'in Rusya ile Finlandiya sınırına yakın Karelian Ormanı'ndaki dev yazlığında kaldığı öne sürüldü. Rus siyaseti üzerine yaptığı analizlerle bilinen Dr. Valeri Solovey, "Kabaeva, ev hapsinde" dedi. Öte yandan İngiliz medyası 40 yaşındaki Kabaeva'nın güvenliği gerekçesiyle burada yaşamak istemediğini öne sürdü. Rusya'daki muhalif Telegram hesaplarında, "Gölge First Lady bir mahkum oldu" yorumları yapıldı.

Kaynak: sözcü