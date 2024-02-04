Zafer Partisi’nin Kocaeli’deki yönetimi belli oldu

Av. Ender Oğuz başkanlığında yeniden kurularak kısa sürede teşkilatlanma çalışmalarına başlayan Zafer Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, yeni yönetimini basın toplantısıyla kamuoyuna tanıttı.
GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DA KATILDI
Tanıtım toplantısına Zafer Partisi Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sn. Aslan Yaman ve MDK Üyesi Hasan Basri Akşener de katılım sağladı.
İŞTE YENİ YÖNETİM
İl Başkanı Av. Ender Oğuz,
Ahmet Yücel ŞANLI,
Alper GÜLEBAŞ,
Can MURATOĞLU,
Doğukan KOYUNCUOĞLU,
Ecem YILDIZ,
Feriha NURLU,
Gözde KANDİŞ,
Kayıhan KAYA,
Mustafa CEYHAN,
Nesrin BULUT BALİÇ,
Nihat ALPAK,
Nurhan SOYLU,
Nurullah ÇOBAN,
Orhan KAYA,
Selman GÜRPINAR,
Sercan Çetin ÖNER,
Şimal Melike TOL,
Taha YALNIZ,
Ufukhan ASLAN.
Yalçın BİÇER,
Yener ÇİMŞİT,
Yusuf Ziya AKÇINAR,
Zekai KAHYAOĞLU,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.