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THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçuş' uyarısı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yolculara uçuş kurallarına uyulması çağrısı yaptı. Ekşi, "2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık" dedi.

THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçuş' uyarısı mask

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023'te kurallara uymayan 200 yolcuyu uçuştan menetmek zorunda kaldıklarını belirterek, bu yolcuların aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabildiğini bildirdi.

Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi.THY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler" ifadesini kullandı.

Kaynak: karar
# Hava, medya, TÜRK

04 Şub 2024 - 16:49 - Yaşam

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