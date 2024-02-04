THY Genel Müdürü Ekşi'den 'uçuş' uyarısı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2023'te kurallara uymayan 200 yolcuyu uçuştan menetmek zorunda kaldıklarını belirterek, bu yolcuların aynı zamanda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabildiğini bildirdi.
Ekşi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolculardan uçuş kurallarına uymalarını istedi.THY Genel Müdürü Ekşi, "Ne siz üzülün ne biz üzülelim. 2023 yılında kurallara uymayan 200 yolcumuzu uçuştan menetmek zorunda kaldık. Bu yolcular aynı zamanda SHGM tarafından 10 bin lirayı aşan idari cezalara muhatap olabilmektedirler" ifadesini kullandı.
Kaynak: karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.