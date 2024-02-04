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Eski Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker yaşamını yitirdi

Eski Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Eski Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker yaşamını yitirdi mask

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonuna 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.
# Eski Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker, türkiye

04 Şub 2024 - 16:53 - Spor

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