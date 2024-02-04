Kocaeli'de yeni hat seferlere başlıyor!

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark AŞ tarafından Gebze'de yeni hat geliyor. Kirazpınar Emlak Konutları-SGK depolama hattı arasında hizmet verecek olan 480A hattı yarın itibariyle seferlere başlıyor.

İşte güzergah bilgileri;