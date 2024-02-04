04 Şub 2024 - 16:55- Gündem G:

Kocaeli'de yeni hat seferlere başlıyor!

Kirazpınar-SGK Depolama Alanı arasında hizmet verecek olan 480A Hattı yarın seferlere başlıyor.

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Kocaeli'de yeni hat seferlere başlıyor! mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark AŞ tarafından Gebze'de  yeni hat geliyor. Kirazpınar Emlak Konutları-SGK depolama hattı arasında hizmet verecek olan 480A hattı yarın itibariyle seferlere başlıyor.

İşte güzergah bilgileri;
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04 Şub 2024 - 16:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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