İYİ Parti'den Şevki Demirci açıklaması!

İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç, Şevki Demirci'nin adaylığına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"İYİ Parti’nin toplumsal uzlaşının, söz konusu hizmetse bir ve bütün olmanın tek adresi olduğunu herkese göstereceğiz. İYİ Parti ile milletimizi yeniden barıştıracağız.
Çayırova’ya yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran Şevki Demirci’ye İYİ Parti rozetini taktık. Sırada hizmetlerini kaldığı yerden devam ettirmesi var.
Milletvekilimiz Lütfü Türkkan, İl Başkanımız Nusret Acur ile programımıza katılım sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Gencay Yıldıztekin, Gebze Belediye Başkan Adayımız Sadık Güvenç, Darıca Belediye Başkan Adayımız Özhan Aşkın Öztürk, Dilovası Belediye Başkan Adayımız Emin Yılmaz ve İYİ’lik hareketinin tüm temsilcileri ile birlikte Çayırova ve Kocaeli’nin 12 ilçesinde başarılı olacağız."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmitli - HAYIRLI OLSUN.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.