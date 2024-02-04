İYİ Parti'den Şevki Demirci açıklaması!

İYİ Parti Medya İlişkilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Yiğit Kılıç, Şevki Demirci'nin adaylığına ilişkin basın açıklamasında bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İYİ Parti’nin toplumsal uzlaşının, söz konusu hizmetse bir ve bütün olmanın tek adresi olduğunu herkese göstereceğiz. İYİ Parti ile milletimizi yeniden barıştıracağız.

Çayırova’ya yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran Şevki Demirci’ye İYİ Parti rozetini taktık. Sırada hizmetlerini kaldığı yerden devam ettirmesi var.

Milletvekilimiz Lütfü Türkkan, İl Başkanımız Nusret Acur ile programımıza katılım sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Gencay Yıldıztekin, Gebze Belediye Başkan Adayımız Sadık Güvenç, Darıca Belediye Başkan Adayımız Özhan Aşkın Öztürk, Dilovası Belediye Başkan Adayımız Emin Yılmaz ve İYİ’lik hareketinin tüm temsilcileri ile birlikte Çayırova ve Kocaeli’nin 12 ilçesinde başarılı olacağız."