Porno izleyen oğlunun üzerine kaynar su döktü

Malezya'da yaşayan 38 yaşındaki bir anne, telefonunda pornografik videolar izlerken yakaladığı oğlunun üzerine kaynar su döktüğü için üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Free Malaysia Today gazetesinde yer alan habere göre, 13 yaşındaki oğlunu kasten ağır yaralamakla suçlanan kadın, suçlu bulunması halinde 20 yıla kadar hapis ve para cezası ya da kırbaç cezası alacaktı.

Suçunu kabul eden kadın, "internet verisini porno izlemek için kullandığı" için oğlunun üzerine kaynar su döktüğünü iddia etti.



Beş çocuklu dul bir anne olduğu gerekçesiyle cezasının hafifletilmesini isteyen kadın, psikiyatrik bir hasta olarak stresinin arttığını ve doktorunun izniyle ilaç dozajını günde 50 mg'dan 100 mg'a çıkarmak zorunda kaldığını söyledi.

Savcı ise, sanığa ve halka ders olması için orantılı bir ceza verilmesini talep etti.

Kaynak: cumhuriyet