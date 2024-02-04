Tuzlaspor: 2 - Manisa Futbol Kulübü: 1

Maçtan dakikalar
9. dakikada Tidiany’nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Alperen’in sektirdiği topu ceza sahası içi sol çaprazda alan Umar düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
12. dakikada Kerim Frei’in pasında topla buluşan Djokanovic’in ceza yayının gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
72. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Togui'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Hakemler: Batuhan Kolak, Hüsnü Emre Çelimli, Seyfettin Ünal
Tuzlaspor: Kurtuluş Yurt, Samet Asatekin, Gökhan Akkan, Awuku, Mehmet Coşkun, Tidiany, Ba (Mamba dk. 46), Hikmet Çiftçi, Togui (Sadık Baş dk. 90+2), Umar (Çağrı Giritlioğlu dk. 89), Ahmethan Köse (Mehmet Çınar dk. 61)
Yedekler: Emre Koyuncu, Görkem Demiryürek, Selim Ay, Balijani, Koray Yağcı
Teknik Direktör: Bekir İrtegün
Manisa Futbol Kulübü: Alperen Uysal, Bedirhan Altunbaş, Graovac, Sinan Osmanoğlu, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak, Djakanovic (Diallo dk. 71), Kerim Frei (dk. 70 Bekir Karadeniz), Gakpa (Topalli dk. 46), Ofkir, Lima (Mary dk. 70)
Yedekler: Eren Karataş, Kazım Can Kahya, Furkan Doğan, Bartu Göçmen, Doğukan Emeksiz
Teknik direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Umar (dk. 9), Togui (dk. 72) (Tuzlaspor), Djokanovic (dk. 12) (Manisa FK)
Sarı kartlar: Hikmet Çiftçi, Tidiany, Awuku, Togui (Tuzlaspor), Oğuz Gürbulak, Bekir Karadeniz, Alberk Koç (Manisa FK)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.