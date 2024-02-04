Kredi kartıyla alışveriş yapanlar uyarıldı!

Kredi kartı ile ilgili yeni gelişmeler

Kredi kartı kullanımının yaygın olması ile birlikte konuyla ilgili yeni gelişmeler gün geçtikçe paylaşılmaya devam ediliyor. Kredi kartı kullanımını sürdüren vatandaşlar bu haberleri yakından takip ediyor. Kredi kartı kullanımı ile ilgili Türkiye Bankalar Birliği başkanı olarak bilinen Alpaslan Çakar geçen haftalarda bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından ülkede bulunmuş olan 118 milyon rakamına ulaşan kredi kartına taksit sınırlamalarının geleceği bilgileri paylaşıldı. Konu hakkında değerlendirmeler yapılarak bu düzenlemenin çok yakın bir zamanda hayata geçirileceği belirtildi.

Taksitle limit sınırlaması gelecek

Ülkedeki kredi kartı miktarının 118 milyon adete ulaşması ile birlikte kredi kartı kullanımı için önemli bir artış yaşandı. Türkiye Bankalar Birliği başkanı yapmış olduğu açıklamalar ile birlikte bu artışın kontrol altına alması gerektiğini vurguladı. Finansal üstünlük sağlanması amaçlı olarak yeni tedbirlerin alınması gündeme geldi. Paylaşılan iddialara göre bu düzenleme seçime kadar olmayabilir. Çok yakın bir tarihte kredi kartı limitini azaltılması ve taksitin azaltılması gibi yeni önemli hayata geçirilebileceği paylaşıldı.

Yeni düzenlemeler gündemde

Kredi kartı ile ilgili yapılacak yeni düzenlemeler gündeme geldi. Özellikle de seçim döneminin etkisi ile birlikte bu tür düzenlemelerin zamlı olarak sunulması konusunda bir belirsizlik yaşansa da finansal dengenin korunması ve tüketicilerin aşırı borçlanmalarının önüne geçmek amaçlı olarak bu tedbirlerin alınması gerekliliği vurgulandı. Kredi kartı kullanımı için yaşanan artış özellikle de faiz ve taksitler üzerindeki düzenlemeler ile birlikte kontrol altına alınacak. Ekonomik istikrarın sürdürebilirlik sağlaması açısından önemli bir adım atılacak.

Kredi kartı ile ilgili paylaşılacak yeni düzenlemeler ile ilgili haberlerin ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

Kaynak: PARA DURUMU