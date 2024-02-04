Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 15 Şubat'ta başlıyor

Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Göktaş, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Osman Varol'dan kentteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bakan Göktaş, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün gece Hatay'dan Gaziantep'e gitmek için havalanan polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan 2 pilota Allah'tan rahmet diledi.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden yaklaşık 1 yıl geçtiğini dile getiren Göktaş, afette hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileğinde bulundu.

TÜM İMKANLARIMIZI SEFERBER ETTİK"

Ülkenin bir daha böyle acılar yaşamamasını temenni eden Göktaş, "Asrın felaketini asrın birlikteliği ile aşıyoruz. Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. 11 ili etkileyen bu sarsıcı depremlerde devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk." diye konuştu.