Ankara'da sessiz prova: 0-0

Maçtan dakikalar
19. dakikada Amilton’un pasıyla soldan ceza sahasına giren Kayode'nin şutunda top direkten döndü.
57. dakikada Ahmet İlhan Özek, ceza sahası ön çizgisinden şutunda kaleci Orkun gole izin vermedi.
Hakemler: Yiğit Arslan, Oğuz Terzi, Selahattin Altay
Gençlerbirliği: Orkun Özdemir, Nzaba, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Ensar Kemaloğlu (Oltan Karakullukçu dk. 72), Oğuzhan Berber, Jimmy Durmaz (Musa Çağıran dk. 82), Aosman (Rahman Buğra Çağıran dk. 7), Kayode (Akabueze dk. 82), Yatabare, Amilton
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Wu, Halit Yılmaz, Yiğit Efe Demir, Özgür Çek, Melih Bostan
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Ahlatcı Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Ologo, Toure, Erkan Kaş, Ahmet Atilla Özek (Eren Aydın dk. 77), Nalepa (Adem Doğan dk. 90+1), Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Bartolomeu (Ozan Sol dk. 88), Ahmet Sağat (Hakan Barış dk. 77)
Yedekler: Ali Türkkan, Verheydt, Gökhan Karadeniz, Suat Kaya, Süleyman Luş, Sadık Arda Yılmaztürk
Teknik Direktör: Serkan Özbalta
Kırmızı kart: Ferhat Yazgan (dk. 58) (Çorum FK)
Sarı kart: Ensar Kemaloğlu (Gençlerbirliği), Yasin Güreler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.