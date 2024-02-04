Bir ürüne daha yasak geliyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini artıran yeni kararlar aldığını duyurdu. Bu çerçevede ilk olarak nar ekşili sos ve türevlerinin marketlerde satışı yasaklanmıştı.

Daha sonra nar ekşisine ek olarak geçtiğimiz gün limon sosunun da yasaklanacağı belirtilmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Tüketiciyi yanıltan cümleler ve görseller içeren etiketlerin basılmasının yasaklanacağını ifade edildi.

İçinde tereyağı bulunmamasına rağmen ambalajında tereyağı görseli bulunan margarinlerin marketlerde satışının yasaklanacağı iddia edildi.

Market raflarında etiketinde 'tereyağı keyfi', 'tereyağı tadında' ve 'tereyağı lezzeti' gibi ifadelerin yazılı olduğu ürünlerin yer almayacağı belirtildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle limon suyu izlenimi veren ürünlerin 31 Aralık 2024 tarihinden itibaren Türkiye'de satılması yasaklanacağının altı çizildi.

Limon, nar ya da benzeri ürünlerin konsantresinin dahi yasak dahiline alınacağı ifade edildi.

Yasağa uymayanlara ise idari para cezası kesileceği aktarıldı.