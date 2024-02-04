Türkiye'de 'en sevilen' ve 'asla yemem' denilen çorbalar belli oldu

Areda Piar Araştırma Şirketi Türkiye genelinde Bin 100 kişinin katılımıyla çorba araştırması gerçekleştirdi.

Araştırmaya göre, kelle paça halkın yüzde 24,4 ile hem en sevdiği çorba hem de yüzde 17,7 ile asla yemem denilen çorbalar arasında ilk sırada yer aldı.

Kelle paça, "kesinlikle çorbacıya gidilip içilir denilen çorbalar" kategorisinde de yüzde 47 oyla birinciliğe yerleşti.

Çorbacıya gidilen zaman dilimi ise halkın tercihi yüzde 29,6 ile "gece"den yana oldu.

Araştırma, Türkiye'de halkın çorbayı yüzde 80,5 ile en fazla kış mevsiminde tükettiğini ortaya çıktı.

Yüzde 54,9 ile "şifa kaynağı" olarak gördüğünü belirtti.

ZİRVEDE KELLE PAÇA VAR

Halkın ikinci en sevdiği çorba yüzde 18,8 ile mercimek çorbası oldu.

Üçüncü sırada yüzde 10,9 ile işkembe çorbası,

Dördüncü sırada yüzde 9,4 ile tarhana çorbası ve

Beşinci sırada yüzde 7,8 ile yayla çorbası yer aldı.

Diğer çorbalar ise sırasıyla; yüzde 6,5 domates çorbası, yüzde 4,9 ezogelin çorbası, yüzde 4,8 şehriyeli tavuk çorbası, yüzde 2,4 ayran çorbası, yüzde 2,4 mantar çorbası, yüzde 2,1 beyran çorbası, yüzde 1,6 düğün çorbası, yüzde 1,1 arabaşı çorbası, yüzde 1,1 şehriye çorbası, yüzde 0,8 balık çorbası, yüzde 0,5 sebze çorbası ve yüzde 0,5 karalahana çorbası oldu.

'ASLA YEMEM' DENİLEN İKİ ÇORBA: KELLE PAÇA VE KARALAHANA

Araştırma kapsamında Türk halkına asla yemem dedikleri çorba çeşitleri de soruldu. İlk sırada yüzde 17,7 ile kelle paça, ikinci sırada ise yüzde 15,9 ile karalahana çorbası yer aldı.

Kaynak: YENİÇAĞ