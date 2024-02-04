İYİ Parti, Erdoğan'ın 'çay - simit' hesabını bugüne uyarladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılında yaptığı ‘Çay-simit’ hesabı ile Tansu Çiller iktidarını eleştirmişti. İYİ Parti, kurumsal sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Erdoğan'ın hesabını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan'ın konuşması üzerine hazırlanan videoda, dönemin fiyatları yerine bugünün fiyatlarına yer verildi.
Partinin kurumsal hesabından yapılan paylaşımda "Çay-simit hesabını gelin bir de simide seçim ayarı verenlerle birlikte yapalım..." ifadeleri yer aldı.
Çay-simit hesabını gelin bir de simide seçim ayarı verenlerle birlikte yapalım... pic.twitter.com/gOELNVX0FR
— İYİ Parti (@iyiparti) February 4, 2024
Kaynak: CUMHURİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
...... - Milleti kandırdı cebine girdi.tuik ile çoluk cocugun rızkına el uzattı.insanlar açlık sınırı altında maaş alıyor .teşekkürler erdogan.senin gerçek yüzünü gördük sana ve akp ye oy rey yok
Adnan - Verirler guzel kardeşim yine %50 oy alir ülke genelinde
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.