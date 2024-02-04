04 Şub 2024 - 19:12- Siyaset G:

İYİ Parti, Erdoğan'ın 'çay - simit' hesabını bugüne uyarladı

İYİ Parti, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'çay simit' hesabından hazırladığı videoyu paylaştı. Videoda, Erdoğan'ın hesabı bugüne uyarlandı.

İYİ Parti, Erdoğan'ın 'çay - simit' hesabını bugüne uyarladı mask

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılında yaptığı ‘Çay-simit’ hesabı ile Tansu Çiller iktidarını eleştirmişti. İYİ Parti, kurumsal sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Erdoğan'ın hesabını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan'ın konuşması üzerine hazırlanan videoda, dönemin fiyatları yerine bugünün fiyatlarına yer verildi.

Partinin kurumsal hesabından yapılan paylaşımda "Çay-simit hesabını gelin bir de simide seçim ayarı verenlerle birlikte yapalım..." ifadeleri yer aldı. 

Kaynak: CUMHURİYET
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04 Şub 2024 - 19:12 - Siyaset

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Yorumlar

(2)
01

...... - Milleti kandırdı cebine girdi.tuik ile çoluk cocugun rızkına el uzattı.insanlar açlık sınırı altında maaş alıyor .teşekkürler erdogan.senin gerçek yüzünü gördük sana ve akp ye oy rey yok

Yanıtla . 2Beğen . 1Beğenme 04 Şubat 19:30
02

Adnan - @...... 01 nolu yoruma cevabı: Verirler guzel kardeşim yine %50 oy alir ülke genelinde

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 20:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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