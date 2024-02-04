İYİ Parti, Erdoğan'ın 'çay - simit' hesabını bugüne uyarladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1993 yılında yaptığı ‘Çay-simit’ hesabı ile Tansu Çiller iktidarını eleştirmişti. İYİ Parti, kurumsal sosyal medya hesabından yayınladığı videoda, Erdoğan'ın hesabını yeniden gündeme getirdi. Erdoğan'ın konuşması üzerine hazırlanan videoda, dönemin fiyatları yerine bugünün fiyatlarına yer verildi.

Partinin kurumsal hesabından yapılan paylaşımda "Çay-simit hesabını gelin bir de simide seçim ayarı verenlerle birlikte yapalım..." ifadeleri yer aldı.

Çay-simit hesabını gelin bir de simide seçim ayarı verenlerle birlikte yapalım... pic.twitter.com/gOELNVX0FR — İYİ Parti (@iyiparti) February 4, 2024

Kaynak: CUMHURİYET