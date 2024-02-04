Ali Babacan'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı!

İzmir'de, taksisine aldığı bir kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin trajik ölümü, toplumsal bir yaranın daha derinlemesine hissedilmesine neden oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu üzücü olay üzerine yaptığı paylaşımda, " Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz" diyerek iyi niyetle aracına aldığı kişi tarafından katledilen Erge'nin hikayesine dikkat çekti ve ülkedeki ruhsatsız silah sorununa işaret etti.

Babacan, Umut Vakfı'nın verilerine atıfta bulunarak, Türkiye'de yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız silahın bulunduğunu ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yasal denetimlerin olmaması ve kolaylıkla silah edinilebilmesinin ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade eden Babacan, İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet etti.

Kaynak: KARAR