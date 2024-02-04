- Siyaset

Ali Babacan'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı!

DEVA Partisi lideri Babacan, İzmir'de bir taksici olan Oğuz Erge'nin, aracına aldığı bir kişi tarafından ruhsatsız silahla öldürülmesinin ardından ülkedeki ruhsatsız silah sorununa dikkat çekti. Umut Vakfı'nın verilerine göre Türkiye'de yaklaşık 30 milyon ruhsatsız silah bulunduğunu belirten Babacan, İçişleri Bakanlığı'nı bu konuda acilen harekete geçmeye ve denetimleri artırmaya çağırdı.

Ali Babacan'dan İçişleri Bakanlığı'na çağrı! mask

İzmir'de, taksisine aldığı bir kişi tarafından öldürülen Oğuz Erge'nin trajik ölümü, toplumsal bir yaranın daha derinlemesine hissedilmesine neden oldu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bu üzücü olay üzerine yaptığı paylaşımda, " Hava soğuk, insanları yolda bırakmak olmaz" diyerek iyi niyetle aracına aldığı kişi tarafından katledilen Erge'nin hikayesine dikkat çekti ve ülkedeki ruhsatsız silah sorununa işaret etti.

Babacan, Umut Vakfı'nın verilerine atıfta bulunarak, Türkiye'de yaklaşık 30 milyon civarında ruhsatsız silahın bulunduğunu ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı. Yasal denetimlerin olmaması ve kolaylıkla silah edinilebilmesinin ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğunu ifade eden Babacan, İçişleri Bakanlığı'nı göreve davet etti.

Kaynak: KARAR
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04 Şub 2024 - 20:13 - Siyaset

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Yorumlar

(1)
01

Kanun - Bu silahların toplatılması gerekir,yasal değildir

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Şubat 20:21

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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