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AKP'li Kadir Alçık kalp krizi geçirdi

AKP teşkilatlarının önemli isimlerinden olan, partinin Körfez ilçesindeki kurucularından olan merhum Enver Alçık’ın oğlu, aynı zamanda Körfez Belediye Meclisi’nin AKP'li üyelerinden önceki dönem gençlik kolları başkanlarından Kadir Alçık, kalp krizi geçirdi.

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AKP'li Kadir Alçık kalp krizi geçirdi mask
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TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Kadir Alçık’ın tıkalı damarının açılarak stent takıldığı, şu an durumunun iyi seyrettiği öğrenildi. Alçık’ın yoğun bakımda tedbir amaçlı olarak tutulduğu bildirildi.

04 Şub 2024 - 21:16 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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