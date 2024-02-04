AKP'li Kadir Alçık kalp krizi geçirdi

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Kadir Alçık’ın tıkalı damarının açılarak stent takıldığı, şu an durumunun iyi seyrettiği öğrenildi. Alçık’ın yoğun bakımda tedbir amaçlı olarak tutulduğu bildirildi.
TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.