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GEBZE’DE YENİDEN REFAH RÜZGARI ESİYOR

Yeniden Refah Partisi Gebze Belediye Başkan Adayı Kamil Ergün seçim çalışmalarına yoğun şekilde devam ediyor.

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Seçim Çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Kamil Ergün, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, MKYK üyesi Süleyman Kabaca, Kocaeli İl Sorumlusu Yaşar Birgül ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İbrahimağa Caddesi esnafları ziyaret edildi.

Yeniden Refah Partisini herkes içtenlikle karşılıyor

Yapılan esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar Yeniden Refah Partisi’nin adayı Kamil Ergün’ü güler yüzle karşılıyor. Gebze halkı “Ahlaklı Belediyecilik” anlayışına olumlu dönüşler veriyor. İnsan odaklı hizmetler ile Kamil Ergün Gebze Halkını refaha ulaştıracaktır.
# seçim, Yeniden Refah Partisi

04 Şub 2024 - 21:36 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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