GEBZE’DE YENİDEN REFAH RÜZGARI ESİYOR

Seçim Çalışmaları kapsamında Belediye Başkanı Kamil Ergün, Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç, MKYK üyesi Süleyman Kabaca, Kocaeli İl Sorumlusu Yaşar Birgül ve Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte İbrahimağa Caddesi esnafları ziyaret edildi.
Yeniden Refah Partisini herkes içtenlikle karşılıyor
Yapılan esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar Yeniden Refah Partisi’nin adayı Kamil Ergün’ü güler yüzle karşılıyor. Gebze halkı “Ahlaklı Belediyecilik” anlayışına olumlu dönüşler veriyor. İnsan odaklı hizmetler ile Kamil Ergün Gebze Halkını refaha ulaştıracaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.