Hafize Gaye Erkan, yaklaşık 8 ay görev yaptı, 2 yıl maaş alacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yönetimindeki yeni dönemde Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan, ilk kadın başkan Hafize Gaye Erkan, 7 ay 23 gün sonra "görevden affını" istedi. Daha önce de gündem olan görev "affı" sonrasında maş alımı sürecek mi sorusu tekrar gündem oldu.

Merkez Bankası’nda 2006-2011 arasında başkanlık yapan Durmuş Yılmaz’ın daha önce Plan Bütçe Komisyonu’nda gündeme getirdiği ayrılan başkanlara maaş verilmesi konusu akıllara geldi. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, BDDK başkanı için görevden alınsa da görevini tamamlasa da bankalarda çalışamayacağı için bu konuda bir düzenleme olduğuna, Merkez Bankası Yasası’nda ise böyle bir düzenleme olmadığına dikkati çeken Durmuş Yılmaz, tutanaklardaki şu sorusunu tekrar hatırlattı:

“Şu anda görev süreleri dolmadan birbiri arkasına görevden alınmış üç başkan var. Bunlar kamuda herhangi bir göreve atanmadılar. Kayıtlara geçmesi için soruyorum bunu çünkü bu konu ileride araştırılacaktır, aynı 128 milyar rezervle ilgili araştırmanın yapılacağı gibi. Murat Çetinkaya, Murat Uysal, Naci Ağbal, şu anda görevde olan başkan. Bunlar şu anda maaş alıyorlar mı almıyorlar mı?”

Yılmaz, Merkez Bankası’ndan bu soruya verilen yanıtı ise şöyle hatırlattı:

“Sadece Merkez Bankası değil tüm kamu görevlilerinin görevden alındıktan sonra 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.”

Yani bugün bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile atanan sonra görevden alınan tüm kamu üst düzey yöneticileri bu kapsamda.

İKİ YIL DAHA MAAŞ ALABİLECEK

Merkez Bankası başkanlarının üst kademe kamu yöneticilerinin atanması hakkında 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde görev süreleri dört yıl olarak belirleniyor. Ancak 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre KHK’nin kullandığı tabirle, performanslarının yeterli görülmemesi durumunda bu görevden alınabiliyorlar. Görevden alındıktan sonra ise yine bu 375 sayılı KHK’nin ek 35. maddesine göre iki yıl boyunca eski görevlerinin ücretlerini almaları mümkün.

Kaynak: 12punto