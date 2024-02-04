Otoimmün hastalıkların sırrı X kromozomunda mı?

Bilim insanları, bağışıklık sisteminin otoimmün hastalıklara neden olan durumu, kadınlarda daha sık görülmesinin arkasındaki sebebin "Xist" adlı RNA'nın X kromozomunu baskılaması olabileceğini keşfettiler.

The New York Times'ın haberine göre, çok uluslu bir araştırmada, bilim insanları genetik nedenleri inceledi ve otoimmün hastalıkların genetik temellerini araştırdı.

Araştırmacılar, vücuttaki birçok proteinin üretim bilgisini taşıyan X cinsiyet kromozomunun kadınlarda iki adet bulunmasının nedeniyle, X çiftinden birindeki bilginin "Xist" adlı RNA ipliği tarafından baskılandığını açıkladı.

Araştırmacılar, ayrıca otoimmün hastalıklarda etkili olan birçok proteinin, "Xist"in bu işlevleri baskılamasına yardımcı olduğunu belirledi. Bu proteinin işleyişini laboratuvarda incelediler.

Bilim insanları, erkek farelerin genetik yapısını değiştirerek, onların Xist sentezlemesini sağladıklarında, erkeklerin dişilere kıyasla daha fazla otoimmün hastalığa sahip olduğunu rapor etti.

Farelerden elde edilen verileri insanlara uyarlamak amacıyla 17 kişilik kontrol grubuna ek olarak, 100'den fazla dermatomiyozit, sistemik skleroz ve lupus hastası donörden alınan kan örneklerini inceleyen araştırmacılar, lupus ve diğer otoimmün bozukluklara sahip bireylerin Xist ile ilişkili antikor seviyelerinin yüksek olduğunu tespit etti.

Araştırmanın sonuçları, "Cell" dergisinde yayımlandı.