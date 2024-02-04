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ORDULULAR'DAN CHP KARTEPE ADAYI MERTTÜRK'E ZİYARET!

Kartepe belediye başkan adayı Nilay Merttürk’e  adaylığının hayırlı olması adına ziyaret gerçekleştirdi.

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ORDULULAR'DAN CHP KARTEPE ADAYI MERTTÜRK'E ZİYARET! mask

Ziyarette Başkan Mehmet Cun, Kadın kolları başkan yardımcısı Canan Çakar, dernek koordinatörü Zafer Yıldız  projelerinden ve çalışmalarından bahsettiler ve çok yakında gerçekleştirecekleri etkinliğe davet edip  desteklerini istediler. Nilay hanım ve yönetimi her zaman destekleyeceklerinin sözünü verdi. 
# Kadın

04 Şub 2024 - 22:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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