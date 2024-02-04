ORDULULAR'DAN CHP KARTEPE ADAYI MERTTÜRK'E ZİYARET!

Ziyarette Başkan Mehmet Cun, Kadın kolları başkan yardımcısı Canan Çakar, dernek koordinatörü Zafer Yıldız projelerinden ve çalışmalarından bahsettiler ve çok yakında gerçekleştirecekleri etkinliğe davet edip desteklerini istediler. Nilay hanım ve yönetimi her zaman destekleyeceklerinin sözünü verdi.
# Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.