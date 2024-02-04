ORDULULAR'DAN CHP KARTEPE ADAYI MERTTÜRK'E ZİYARET!

Ziyarette Başkan Mehmet Cun, Kadın kolları başkan yardımcısı Canan Çakar, dernek koordinatörü Zafer Yıldız projelerinden ve çalışmalarından bahsettiler ve çok yakında gerçekleştirecekleri etkinliğe davet edip desteklerini istediler. Nilay hanım ve yönetimi her zaman destekleyeceklerinin sözünü verdi.