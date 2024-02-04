Marmara Ordulular Derneği'nden Kocaman'a ziyaret

Ziyarette Başkan Mehmet Cun, Kadın kolları başkan yardımcısı Canan Çakar, dernek koordinatörü Zafer Yıldız, dernek yönetiminden Mustafa Tuğ, Fatma Zehra Öğretmen, Aysun Turgut ile beraber yöneticiler ziyaret sırasında projelerinden ve çalışmalarından bahsettiler ve Av. Mustafa Kocaman’ı çok yakında yapacakları etkinliğe davet edip desteklerini istediler. Av. Mustafa Kocaman her zaman desteyeceklerini ifade etti.