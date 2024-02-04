Ziyarette Başkan Mehmet Cun, Kadın kolları başkan yardımcısı Canan Çakar, dernek koordinatörü Zafer Yıldız, dernek yönetiminden Mustafa Tuğ, Fatma Zehra Öğretmen, Aysun Turgut ile beraber yöneticiler ziyaret sırasında projelerinden ve çalışmalarından bahsettiler ve Av. Mustafa Kocaman’ı çok yakında yapacakları etkinliğe davet edip desteklerini istediler. Av. Mustafa Kocaman her zaman desteyeceklerini ifade etti.
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Marmara Ordulular Derneği'nden Kocaman'a ziyaret
Kartepe belediye başkan adayı Av. Mustafa Kocaman’a adaylığının hayırlı olması adına ziyaret gerçekleştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.