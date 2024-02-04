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Marmara Ordulular Derneği'nden Kocaman'a ziyaret

Kartepe belediye başkan adayı Av. Mustafa Kocaman’a adaylığının hayırlı olması adına ziyaret gerçekleştirdi.

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Marmara Ordulular Derneği'nden Kocaman'a ziyaret mask

Ziyarette Başkan Mehmet Cun, Kadın kolları başkan yardımcısı Canan Çakar, dernek koordinatörü Zafer Yıldız, dernek yönetiminden Mustafa Tuğ, Fatma Zehra Öğretmen, Aysun Turgut ile beraber yöneticiler ziyaret sırasında projelerinden ve çalışmalarından bahsettiler ve Av. Mustafa Kocaman’ı çok yakında yapacakları etkinliğe davet edip  desteklerini istediler. Av. Mustafa Kocaman her zaman desteyeceklerini ifade etti. 
# Kadın, ifade

04 Şub 2024 - 22:28 - Gündem

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