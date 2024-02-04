- Asayiş

Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası alan firari yakalandı

Balıkesir’de 12 yaşından küçük çocuğa "nitelikli cinsel istismar" suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılan şahıs, Muğla’da yakalanarak cezaevine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Çocuğa cinsel istismardan 36 yıl hapis cezası alan firari yakalandı mask

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve Muğla İlamat İnfaz Büro ekipleri, "12 yaşını doldurmamış çocuğa nitelikli cinsel istismar" suçundan hakkında 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Fatih G.’nin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Polis ekipleri tarafından geçtiğimiz gün Muğla’da saklandığı ikamette yakalanan Fatih G., Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.

04 Şub 2024 - 23:11 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.050.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL