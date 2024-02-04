- Dünya

Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi: Halk sokaklara indi

Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesini protesto etmek amacıyla sokağa inen göstericilere polis müdahale etti. Çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ertelendi: Halk sokaklara indi mask

Senegal’de 25 Şubat'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesine karşı başkent Dakar'da protesto düzenlendi. Göstericiler, lastik yakarak bazı yolları trafiğe kapatırken, polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

CUMHURBAŞKANI ADAYI GÖZALTINA ALINDI

Çıkan olaylarda Cumhurbaşkanı Adayı Anta Babacar Ngom gözaltına alınırken, bir başka Cumhurbaşkanı Adayı Daouda Ndiaye ise polis tarafından darp edildiğini belirtti.

Eski Başbakan Aminata Toure de aracından iner inmez polis tarafından gözaltına alındığını ve Dakar'da bir polis karakoluna götürüldüğünü söyledi.

"KURUMSAL DARBE" NİTELENDİRMESİ

Cumhurbaşkanı Sall dün yaptığı açıklamada, aday listesi üzerindeki anlaşmazlık nedeniyle seçimin belirsiz bir tarihe erteleneceğini duyurmuş, bazı muhalefet ve sivil toplum örgütleri bu kararı "kurumsal darbe" olarak nitelendirmişti. Batı Afrika'nın en istikrarlı demokrasilerinden biri olan Senegal’de daha önce hiçbir cumhurbaşkanlığı seçimi ertelenmemişti.
# aday

04 Şub 2024 - 23:12 - Dünya

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.050.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL