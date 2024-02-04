Meclis, Arap parası için kanun çıkarıyor

Erdoğan SÜZER'in haberine göre; AKP’li milletvekillerinin hazırlayıp TBMM Sanayi Komisyonu’ndan jet hızıyla geçirdiği maden kanun teklifinin denizlerimizin uzun süreli olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) enerji amaçlı tahsis edilmesine yol açacağı bildirildi. CHP’nin Gölge Enerji Bakanı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, TBMM’nin BAE sermayesine özel yasa çıkarmasını ‘skandal’ olarak niteledi ve teklifte, Akkuyu Nükleer Santrali için Rusya’ya yeni ayrıcalıklar sağlayan maddeler olduğunu da savundu. Yavuzyılmaz, BAE ile Türkiye arasında stratejik ortaklık kurulmasını öngören bir anlaşmanın 15 Aralık 2023’te TBMM Başkanlığı’na sunulduğunu, bu anlaşmayla BAE şirketlerine Türkiye’de 2.500 megavata kadar deniz üssü rüzgar projeleri kurma imkanı sağlandığını bildirdi. Anlaşma metninde, Türkiye Cumhuriyeti devletinin, yatırıma uygun sahaları bulup 3 ay içerisinde BAE tarafına bildirme yükümlülüğü olduğunu da belirten Yavuzyılmaz, BAE şirketlerine açılan sahalara başka ülke ya da TC vatandaşı yatırımcılarının giremeyeceğini, sahaları BAE’nin yöneteceğini söyledi.

ONAY YETKİSİ ORTADAN KALKIYOR

Yavuzyılmaz, bu anlaşmanın hemen ardından AKP’li vekillerin, imar planı yapılmaksızın denizler ve göllerin üzerine santral kurulmasının önünü açan yasa teklifini TBMM’ye getirdiğini, imar şartının kaldırılmasıyla Ege ve Akdeniz illerindeki CHP’li belediyelerin bu tür yatırımlardaki onay yetkisinin ortadan kaldırılacağını bildirdi. Yavuzyılmaz, Türkiye’nin kendi yetkisindeki denizlerini para için başka bir ülkeye açmasını ‘skandal’ olarak niteledi.