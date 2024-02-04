Rusya, askeri üs kurabilir

Erdoğan SÜZER'in haberine göre; BAE’nin yanı sıra Rusya’nın istekleri doğrultusunda TBMM’de yasa çıkartılacağını belirten Yavuzyılmaz, “ Türkiye, Akkuyu NGS ile 11-12 kilometrekarelik 9 ada büyüklüğündeki devasa alanı Rusya’ya en az 100 yıllığına tahsis etti. Rusya bu tesisi korumak için hava savunma sistemi ve askeri üs kuracak” uyarısında bulundu.

Kaynak: SÖZCÜ