Rusya, askeri üs kurabilir

Erdoğan SÜZER'in haberine göre; BAE’nin yanı sıra Rusya’nın istekleri doğrultusunda TBMM’de yasa çıkartılacağını belirten Yavuzyılmaz, “ Türkiye, Akkuyu NGS ile 11-12 kilometrekarelik 9 ada büyüklüğündeki devasa alanı Rusya’ya en az 100 yıllığına tahsis etti. Rusya bu tesisi korumak için hava savunma sistemi ve askeri üs kuracak” uyarısında bulundu.
Kaynak: SÖZCÜ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.