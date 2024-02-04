- Gündem

Rusya, askeri üs kurabilir

CHP’li Deniz Yavuzyılmaz, anlaşma gereği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) sökümü ve atık yönetiminden Rusya’nın sorumlu olduğunu, ancak aynı yasa teklifiyle Rusya’nın üzerindeki atık sorumluluğunun kaldırılarak tedarikçiye devredildiğini söyledi.

Rusya, askeri üs kurabilir mask

Erdoğan SÜZER'in haberine göre; BAE’nin yanı sıra Rusya’nın istekleri doğrultusunda TBMM’de yasa çıkartılacağını belirten Yavuzyılmaz, “ Türkiye, Akkuyu NGS ile 11-12 kilometrekarelik 9 ada büyüklüğündeki devasa alanı Rusya’ya en az 100 yıllığına tahsis etti. Rusya bu tesisi korumak için hava savunma sistemi ve askeri üs kuracak” uyarısında bulundu.

Kaynak: SÖZCÜ
# türkiye, Hava

04 Şub 2024 - 23:28 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.050.383 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL