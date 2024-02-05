05 Şub 2024 - 00:13- Gündem

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 derece olarak tahmin ediliyor.