05 Şub 2024 - 00:13- Gündem G:

Kocaeli'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Kocaeli'de hava Parçalı Bulutlu, sıcaklık ise 16 derece olarak tahmin ediliyor.

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KOCAELİ'DE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

PAZARTESİ24.00 - 03.009989721
PAZARTESİ03.00 - 06.006692719
PAZARTESİ06.00 - 09.009985822
PAZARTESİ09.00 - 12.001414571941
PAZARTESİ12.00 - 15.001616541845
PAZARTESİ15.00 - 18.001515621339
PAZARTESİ18.00 - 21.001414731131
PAZARTESİ21.00 - 24.00131375933
# Hava

05 Şub 2024 - 00:13 - Gündem

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