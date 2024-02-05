Apple'dan katlanabilir akıllı telefon!

The Elec tarafından paylaşılan raporlara göre, Apple'ın ilk katlanabilir cihazı 2026 yılında kullanıcılarla buluşacak. Bu cihaz, mevcut iPad mini modelinin yerini alacak. Kullanıcılar, genellikle katlanabilir bir iPhone'un piyasaya sürülmesini bekleseler de, Apple'ın stratejisi önce bir katlanabilir iPad ardından da bir katlanabilir iPhone sunmak olabilir. İddialara göre, iPhone Fold modelinin hazırlık süreci 2-3 yıl daha sürebilir.
Apple, her yıl birçok alanda patent başvurusu yaparak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda, katlanabilir ekran ve panelle ilgili patentler de bu başvurular arasında yer aldı. Ayrıca, 2016 yılında alınan bir patent, Apple'ın neredeyse 7 yıl önce katlanabilir bir iPhone konseptini düşündüğünü gösteriyor.
Bu süre zarfında Apple, katlanabilir ekran teknolojilerinde ortaya çıkan sorunları çözmeye yönelik çeşitli patentlere de imza attı. Özellikle, Samsung Z serisinin ekran çatlağı ve katlanma izi gibi sorunlarını engellemeye odaklanan bir patent, Apple'ın katlanabilir ekranlarını daha dayanıklı ve estetik hale getirmeyi amaçlıyor. Buna göre, Apple'ın üreteceği katlanabilir ekranların en üst katmanı, katlama izlerini doldurarak oluşabilecek görüntü bozukluklarını engelleyecek şekilde tasarlanacak.
Kaynak: PARA DURUMU
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.