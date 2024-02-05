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Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanacağını açıkladı.

İhlas Haber Ajansı
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Merkez Bankası, Türk Lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak mask

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, “Parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve kur korumalı mevduattan Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla, belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına üç ayda bir faiz uygulanacaktır. Katılım bankalarının Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.
# TÜRK

05 Şub 2024 - 01:18 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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