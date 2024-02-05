Beton mikseri, genç kızın sonu oldu

Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde, dün beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ecenur Götür (21), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.B. ise sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yaya Ecenur Götür'e çarpmıştı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Götür, sağlık ekibince kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.