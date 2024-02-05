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Beton mikseri, genç kızın sonu oldu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dün beton mikserinin çarptığı yaya, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı
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Beton mikseri, genç kızın sonu oldu mask

Fethiye ilçesi Çatalarık Mahallesi Çatalarık Köprüsü mevkisinde, dün beton mikserinin çarpması sonucu ağır yaralanan yaya Ecenur Götür (21), hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan sürücü B.B. ise sevk edildiği adliyede hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

B.B. idaresindeki 48 HU 074 plakalı beton mikseri, yaya Ecenur Götür'e çarpmıştı. Yaklaşık 20 metre sürüklenen Götür, sağlık ekibince kaldırıldığı Fethiye Devlet Hastanesinde tedaviye alınmıştı.
# sağlık

05 Şub 2024 - 01:07 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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