Erkekleri hedef alan uluslararası şantaj çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ merkezli yedi ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes 36 operasyonlarında, nitelikli dolandırıcılık, şantaj ve tehdit suçlarını işleyen yurt dışı bağlantılı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlarda örgüt elebaşının da içerisinde olduğu yedisi yabancı uyruklu 18 şüpheli yakalandı.

ŞANTAJLA 30 MİLYON TL

Şuç örgütünün yabancı uyruklu şahısların kadın profilli sahte sosyal medya hesapları üzerinden Türk vatandaşı erkeklerle irtibata geçtikleri, görüntülü konuşmalarda müştekilerin müstehcen görüntülerini kayda aldıkları ve bu görüntüler üzerinden tehdit/şantaj yaptıkları, şüpheli kadınların evlilik vaadiyle de para talep ederek dolandırıcılık yaptıkları, belli bir komisyon karşılığında yabancı uyruklu başka şahısları da Türkiye'ye getirip çeşitli bankalardan çok sayıda hesap açtıkları ve mağdurları yaklaşık 30 milyon TL dolandırıldıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucunda 2 adet otomobil, 33 adet cep telefonu, 27 adet sim kart, 47 adet farklı bankalara ait banka kartları, çok miktarda döviz ve Türk Lirası ile yabancı şahıslar adına düzenlenmiş, sahte çalışma belgeleri ve Gelir İdaresi Başkanlığı evraklarına el konuldu.

Kaynak: SÖZCÜ