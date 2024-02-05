AKP ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak görüşmeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararını açıkladı. 5 neden sayan Erbakan, seçimlere ittifaksız gireceklerini duyurdu. Bu açıklamaların ardından, Yeniden Refah 31 Mart Yerel Seçimlerinde kendi adayları ile seçime girecek. YRP ile AKP'nin ittifakta anlaşamamasının nedenini ise Gazeteci Mehmet Çek sosyal medya hesabından açıkladı. Gazeteci Çek'in yazdığı iddialar arasında Yeniden Refah Partisi AKP'den 2 büyükşehir, 2 şehir, 35 ilçede destek ve para istedi. Çek'in bahsettiği büyükşehirler ise Sakarya ve Kocaeli. AKP ise bu istekleri karşılamadı.
05 Şub 2024 - 09:11- Siyaset Güncelleme:
YRP ittifak şartı olarak Kocaeli'yi istemiş!
AKP ve YRP'nin ittifak görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış YRP seçime tek başına gireceğini duyurmuştu. YRP'nin ittifak şartı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin istediği öğrenildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(7 )
Sade Vatandaş - Millette şuur ve blinç olsa, kimin kentini kime pazarlıyorsunuz hadsizler der seçimelrde böyle İl ve İlçe paylaşan partilerin hepsine Osmanlı Tokatı atar hadlerini bildirirdi ! Ama, millet o dercede makurtlaştırıldı ki, sanki kentlerin idareleri satılıkmış gibi düpe-düz pazarlık yapılarak politka rüşveti uygulaması yapılıyro da hiç kimseden de ses çıkamdığı gibi paşa-paşa gidip oyunu bu pazarlıkları yapan partisinin doğrultusunda oyunu kullanıyor ! Ey onurlu seçmen ! Titre ve kendine dön diyorum!
Zeynep Bayrak - Hiç bir parti kocaeli halkını çantada keklik zannetmesin. Bizim aklımız var ve hiçbir partiye kiralamadık çok şükür.
Kocaelican - rant ve pazarlık Y.Refah son güne kadar pazzarlık ve pastadan pay kopartmaya çalışacak. Halk adına hiç bir şey yok. fillerin tepişmesi gibi. İki tarafda birbirinden nefret eder birbirine benzeyen tarikatlar gibi ama azda verse çokta verse 20 şubata kadar anlaşırlar. göreceğiz
Yavuz - Y R P kendini ne zannediyor.Tek başına girsin de boyunun ölçüsünü alsın.
Emekli - Seçimde belli olacak kim boyunun ölçüsünü alacak.
Ev Sahibi - Herkes kendi bacağından asılsın, kilosunu görsün.
M.murtaza Yekayak - Vay vah haremiler paylaşımda verseydi Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Zaten 4-5 yıl ancak borcunu öderdi hizmet yapamazdı
1999 seçimleri örenek ortada akp alan chp belediyeleri akp borcunu ödedi hacizler geldi sonra kredi bulamadılar
Devletin bankası belediyelere kredi vermedi mafya babalarına verdi YRP sizde aynı süreçleri yaşayacaksınız
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.