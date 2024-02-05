YRP ittifak şartı olarak Kocaeli'yi istemiş!

Sade Vatandaş - Millette şuur ve blinç olsa, kimin kentini kime pazarlıyorsunuz hadsizler der seçimelrde böyle İl ve İlçe paylaşan partilerin hepsine Osmanlı Tokatı atar hadlerini bildirirdi ! Ama, millet o dercede makurtlaştırıldı ki, sanki kentlerin idareleri satılıkmış gibi düpe-düz pazarlık yapılarak politka rüşveti uygulaması yapılıyro da hiç kimseden de ses çıkamdığı gibi paşa-paşa gidip oyunu bu pazarlıkları yapan partisinin doğrultusunda oyunu kullanıyor ! Ey onurlu seçmen ! Titre ve kendine dön diyorum!