05 Şub 2024 - 09:11- Siyaset G:

YRP ittifak şartı olarak Kocaeli'yi istemiş!

AKP ve YRP'nin ittifak görüşmeleri olumsuz sonuçlanmış YRP seçime tek başına gireceğini duyurmuştu. YRP'nin ittifak şartı olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin istediği öğrenildi.

YRP ittifak şartı olarak Kocaeli'yi istemiş! mask

AKP ile Yeniden Refah Partisi'nin ittifak görüşmeleri geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Görüşmenin ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı  Fatih Erbakan, partisinin ittifak kararını açıkladı. 5 neden sayan Erbakan, seçimlere ittifaksız gireceklerini duyurdu. Bu açıklamaların ardından, Yeniden Refah 31 Mart Yerel Seçimlerinde kendi adayları ile seçime girecek. YRP ile AKP'nin ittifakta anlaşamamasının nedenini ise Gazeteci Mehmet Çek sosyal  medya hesabından açıkladı. Gazeteci Çek'in yazdığı iddialar arasında Yeniden Refah Partisi AKP'den 2 büyükşehir, 2 şehir, 35 ilçede destek ve para istedi. Çek'in bahsettiği büyükşehirler ise Sakarya ve Kocaeli. AKP ise bu istekleri karşılamadı.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeniden Refah Partisi, medya, AKP, Ak Parti, ittifak, Fatih Erbakan

05 Şub 2024 - 09:11 - Siyaset

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Yorumlar

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07

Sade Vatandaş - Millette şuur ve blinç olsa, kimin kentini kime pazarlıyorsunuz hadsizler der seçimelrde böyle İl ve İlçe paylaşan partilerin hepsine Osmanlı Tokatı atar hadlerini bildirirdi ! Ama, millet o dercede makurtlaştırıldı ki, sanki kentlerin idareleri satılıkmış gibi düpe-düz pazarlık yapılarak politka rüşveti uygulaması yapılıyro da hiç kimseden de ses çıkamdığı gibi paşa-paşa gidip oyunu bu pazarlıkları yapan partisinin doğrultusunda oyunu kullanıyor ! Ey onurlu seçmen ! Titre ve kendine dön diyorum!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 11:38
06

Zeynep Bayrak - Hiç bir parti kocaeli halkını çantada keklik zannetmesin. Bizim aklımız var ve hiçbir partiye kiralamadık çok şükür.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 11:36
04

Kocaelican - rant ve pazarlık Y.Refah son güne kadar pazzarlık ve pastadan pay kopartmaya çalışacak. Halk adına hiç bir şey yok. fillerin tepişmesi gibi. İki tarafda birbirinden nefret eder birbirine benzeyen tarikatlar gibi ama azda verse çokta verse 20 şubata kadar anlaşırlar. göreceğiz

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 05 Şubat 10:30
03

Yavuz - Y R P kendini ne zannediyor.Tek başına girsin de boyunun ölçüsünü alsın.

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 05 Şubat 10:11
05

Emekli - @Yavuz 03 nolu yoruma cevabı: Seçimde belli olacak kim boyunun ölçüsünü alacak.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 11:25
02

Ev Sahibi - Herkes kendi bacağından asılsın, kilosunu görsün.

Yanıtla . 3Beğen . 1Beğenme 05 Şubat 09:40
01

M.murtaza Yekayak - Vay vah haremiler paylaşımda verseydi Türkiye’nin en borçlu belediyesi

Zaten 4-5 yıl ancak borcunu öderdi hizmet yapamazdı

1999 seçimleri örenek ortada akp alan chp belediyeleri akp borcunu ödedi hacizler geldi sonra kredi bulamadılar

Devletin bankası belediyelere kredi vermedi mafya babalarına verdi YRP sizde aynı süreçleri yaşayacaksınız

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 05 Şubat 09:35
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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