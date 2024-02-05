Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Hastalık Uzmanı olarak atanan Uzm. Dr. Büşra Gebeş Şahiner, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Polikliniğinde hasta kabulüne başladı.
05 Şub 2024 - 09:23- Sağlık Güncelleme:
Uzm. Dr. Büşra Gebeş Şahiner hasta kabulüne başladı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.