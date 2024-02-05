Türkiye'nin en köklü firmalarından biri halka arz oluyor

SPK tarafından halka arzı onaylanan ‘Bor Şeker’ şirketinin halka arzına dair detaylar ortaya çıktı. Toplamda 70 milyon adet hissesini halka arz edecek olan şirket, hisselerini 26,54 TL’den yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile pay edecek. Halka arz olacak hisseler, bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit şekilde dağıtılacak.
TARİHLER
Yatırımcıların dört gözle beklediği talep toplama tarihi de netlik kazandı. BORSK halka arzına katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 7-8-9 Şubat tarihlerinde talepte bulunabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.