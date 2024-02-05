05 Şub 2024 - 09:47- Ekonomi G:

Türkiye'nin en köklü firmalarından biri halka arz oluyor

SPK'nın halka arz olmasına onay verdiği, Türkiye’nin en köklü firmalarından biri olan Bor Şeker’in halka arz sürecinin detayları belli oldu

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Türkiye'nin en köklü firmalarından biri halka arz oluyor mask

SPK tarafından halka arzı onaylanan ‘Bor Şeker’ şirketinin halka arzına dair detaylar ortaya çıktı. Toplamda 70 milyon adet hissesini halka arz edecek olan şirket, hisselerini 26,54 TL’den yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile pay edecek. Halka arz olacak hisseler, bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit şekilde dağıtılacak.

TARİHLER

 Yatırımcıların dört gözle beklediği talep toplama tarihi de netlik kazandı. BORSK halka arzına katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 7-8-9 Şubat tarihlerinde talepte bulunabilecek.
# spk, BORSK, talep

05 Şub 2024 - 09:47 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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