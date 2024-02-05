Türkiye'nin en köklü firmalarından biri halka arz oluyor

SPK tarafından halka arzı onaylanan ‘Bor Şeker’ şirketinin halka arzına dair detaylar ortaya çıktı. Toplamda 70 milyon adet hissesini halka arz edecek olan şirket, hisselerini 26,54 TL’den yatırımcıya eşit dağıtım yöntemi ile pay edecek. Halka arz olacak hisseler, bireysel yatırımcılara, şirket çalışanlarına ve çiftçilere eşit şekilde dağıtılacak.

TARİHLER

Yatırımcıların dört gözle beklediği talep toplama tarihi de netlik kazandı. BORSK halka arzına katılım sağlamak isteyen yatırımcılar 7-8-9 Şubat tarihlerinde talepte bulunabilecek.