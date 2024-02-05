05 Şub 2024 - 09:48- Gündem G:

Şımarık Arap kızı çarşıda cirit atıyor, artık Türk kızı camdan bakıyor

HAFTA SONU SOKAKLAR, CADDELER, AVM'LER KAFELER ARAP KIZLARIYLA DOLUYDU...ESNAF KÖŞE OLDU, AMA YA BİZİM ÇOCUKLARIMIZ... İZMİT'TE İKİNCİ DERECE VATANDAŞ MI SAYILIYOR ?..

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Şımarık Arap kızı çarşıda cirit atıyor, artık Türk kızı camdan bakıyor mask

İzmit Çukurbağ ve Derince Bakkal durağındaki çocukluğumuzun meşhur tekerlemelerinden biri de şuydu:
“Yağmur yağıyoooor… Seller akıyoooooorrr…
Arap kızı camdan bakıyooooooor…”
Neden Arap kızı?...
Arap kızı suya mı aşina değildi?..
Hayatında sel görmemiş miydi ?..
Araştırmadım…
Ama artık bu kentte şunu biliyorum:
Zengin ve şımarık Arap kızları, kalın cüzdanlarıyla İzmit’in göbeğinde cirit atıyor…
Parasız Türk kızlarımız ise camdan bakıyor…
Yağmur, sel bir hayal…
Tehlikenin farkında mısınız, bu kentte artık kar yağ(a)mıyor…
# TÜRK

05 Şub 2024 - 09:48 - Gündem

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 4.037.520 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL