Şımarık Arap kızı çarşıda cirit atıyor, artık Türk kızı camdan bakıyor

İzmit Çukurbağ ve Derince Bakkal durağındaki çocukluğumuzun meşhur tekerlemelerinden biri de şuydu:
“Yağmur yağıyoooor… Seller akıyoooooorrr…
Arap kızı camdan bakıyooooooor…”
Neden Arap kızı?...
Arap kızı suya mı aşina değildi?..
Hayatında sel görmemiş miydi ?..
Araştırmadım…
Ama artık bu kentte şunu biliyorum:
Zengin ve şımarık Arap kızları, kalın cüzdanlarıyla İzmit’in göbeğinde cirit atıyor…
Parasız Türk kızlarımız ise camdan bakıyor…
Yağmur, sel bir hayal…
Tehlikenin farkında mısınız, bu kentte artık kar yağ(a)mıyor…
İzmit Çukurbağ ve Derince Bakkal durağındaki çocukluğumuzun meşhur tekerlemelerinden biri de şuydu:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.