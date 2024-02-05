Şımarık Arap kızı çarşıda cirit atıyor, artık Türk kızı camdan bakıyor

İzmit Çukurbağ ve Derince Bakkal durağındaki çocukluğumuzun meşhur tekerlemelerinden biri de şuydu:

“Yağmur yağıyoooor… Seller akıyoooooorrr…

Arap kızı camdan bakıyooooooor…”

Neden Arap kızı?...

Arap kızı suya mı aşina değildi?..

Hayatında sel görmemiş miydi ?..

Araştırmadım…

Ama artık bu kentte şunu biliyorum:

Zengin ve şımarık Arap kızları, kalın cüzdanlarıyla İzmit’in göbeğinde cirit atıyor…

Parasız Türk kızlarımız ise camdan bakıyor…

Yağmur, sel bir hayal…

Tehlikenin farkında mısınız, bu kentte artık kar yağ(a)mıyor…