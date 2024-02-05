Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçları yarın başlayacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:
Yarın
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba
14.30 Sivasspor - Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.