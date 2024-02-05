Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı tüketici enflasyonu rakamlarını açıkladı. Buna göre TÜFE'deki değişim 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,70, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,70, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 54,72 olarak gerçekleşti.

Ocakta yıllık enflasyon 14 ayın zirvesine yükseldi. Gıda enflasyonu yüzde 69,71 olarak hesaplandı.

Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentisi, AA anketinde aylık yüzde 6,84, yıllık yüzde 65,07; Reuters anketinde aylık yüzde 6,5, yıllık yüzde 64,5 olmuştu.

TÜİK aralık ayında aylık enflasyonu yüzde 2,93, yıllık enflasyonu yüzde 64,77 açıklamıştı.

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), ocakta aylık enflasyonu yüzde 9,38, yıllık enflasyonu yüzde 129,11 hesapladı.

EN FAZLA ARTIŞ LOKANTA VE OTELLERDE

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 40,62 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 92,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,61 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 17,68 ile sağlık oldu.



Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 2024 yılı Ocak ayı itibarıyla, 8 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 131 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 6,85, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,85, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,60 olarak gerçekleşti.

Kaynak: SÖZCÜ