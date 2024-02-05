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Yatırımcılar dikkat! Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2024 altın fiyatları...

Altın fiyatları, Merkez Bankası başkan değişikliğinden sonra haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı. Gram altın şu dakikalarda zirve tazeleyerek 2068'den işlem görüyor. İşte çeyrek altın, Cumhuriyet altını, ons altın fiyatları...

Yatırımcılar dikkat! Gram altın rekor tazeledi! Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 5 Şubat 2024 altın fiyatları... mask

Altın fiyatları geçtiğimiz cuma günü Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığından affını istemesi sonrası, Foreks piyasalarda yükselişle başladı.

Altının gram fiyatı saat 09.53 itibariyle 2068 TL ile rekor tazeledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 382 liradan, cumhuriyet altını 13 bin 916 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR OLDU?

Altının spot piyasadaki ons fiyatı 2 bin 30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak: cumhuriyet
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05 Şub 2024 - 10:12 - Ekonomi

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