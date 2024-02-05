CHP, AKP’yi kaç ilçede zorlar?

Mart 2019’da yapılan seçimde AKP, ilçe belediye başkan adaylarını 12 Ocak’ta açıklamıştı… Mart 2024’te yapılacak seçimlerde adaylarını yaklaşık 20 gün gecikmeyle açıkladı. AKP’de mevcut dört belediye başkanı aday gösterilmedi. Bunlar Zeki Aygün (Derince), Hamza Şayir (Dilovası), Adnan Turan (Kandıra), İsmail Yıldırım (Karamürsel)… AKP, CHP’nin elinde olan İzmit’e de Muharrem Tutuş’u aday gösterdi… Tutuş, belediye meclis toplantılarındaki bağırışların, çağırışların, mevcut belediye başkanına yüklenmemin mükafatını aday olmakla aldı.

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DERİNCE; Mevcut belediye başkanı Zeki Aygün, anketlerden istediği sonuçla çıkmadı. Yerine kimin aday gösterileceği merak konusuydu. En güçlü aday Adnan Pala olduğu söyleniyordu. Kulağımıza gelenlere göre Aygün, ‘Ben olmayacaksam, Adnan Pala da olmayacak’ dediği, bu yüzden Pala’nın aday gösterilmediği konuşuluyor. Aygün’ün İbrahim Şirin aday gösterilmesini istediği, genel merkezin de bunu kabul ettiği ifade ediliyor.

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DİLOVASI; Dilovası’nda Hamza Şayir’in yeniden aday gösterileceğini düşünüyordum. Şayir’in yerine Ramazan Ömeroğlu aday gösterildi.

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KARAMÜRSEL; Mevcut belediye başkanı İsmail Yıldırım’ın tekrar aday gösterilmesi zayıf bir ihtimaldi. Yıldırım’ın ‘Ben aday olmayacaksam, yardımcım Mesut Çetinkaya aday olsun, Çetinkaya olmazsa aday gösterilecek kişiye destek vermem’ dediği, genel merkezin de Mesut Çetinkaya’yı aday gösterdiği konuşuluyor. CHP’liler espri olarak “Mesut Çetinkaya” için, “Mesut Yıldırım” benzetmesi yapıyor…

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KANDIRA; Sağlık sorunlarından dolayı Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan’ın aday gösterilmeyeceği konuşuluyordu. Turan, aday gösterilmedi. Yerine eski ilçe başkanı Erol Ölmez aday gösterildi.

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Bu dört ilçe dışındaki mevcut belediye başkanları ile devam edilme kararı alındı. Peki AKP, kaç ilçede seçimi kazanır. AKP’nin hedefi Büyükşehir dahil 12 ilçede de seçimi kazanmak. AKP, Büyükşehir Belediyesi dahil, 9 ilçede seçimi kazanır. İzmit, Derince ve Karamürsel’de zorlanır. Başka bir deyişle CHP’nin bu ilçede kazanma şansı var. CHP’nin diğer ilçelerde kazanma şansı yok denecek kadar az.

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Büyükşehir Belediyesi’nde ise AKP’nin adayı mevcut başkan Tahir Büyükakın, CHP’nin gösterdiği adaydan sonra rekor bir oyla yeniden başkan seçilir. Büyükakın’a yeni dönem başkanlık şimdiden hayırlı olsun.