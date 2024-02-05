Hedef BAL son 180 dakika

Süper Amatör Lig A ve B Grubu’nda da 24.hafta maçları tamamlandı. Ligin bitimine iki hafta kala Şampiyonlar ve ilk üçe girenler belli. İki grupta toplam 6 takım Play-Off oynayacak ve buradan BAL’a çıkacak takımlar belirlenecek. İki grubun son üç sırasını alan 6 takım küme düşüyor. Grubu’nda Bağdat şampiyon olurken, Körfez GB ve Beylikbağı da Bağdat ile beraber Play-Off’a yükseldi. B Grubu’nda ise Çayırovaspqor eve darıca Türkeli 54’er puanla son iki hafta şampiyonluk yarışı için girerken, 447er puanlı Arslanbey GB ve eski BAL ekibi Karamürsel PlayOff için mücadeleyle giriyor. Eski BAL takımları Körfez Hereke Yıldız ve Tayfunspor 1.Küme’ye düştü.

SAL A PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P

1. Bağdatspor 22 20 1 1 76 16 60 61 2. Körfez G.B. 23 16 3 4 39 18 21 51 3. G.Beylikbağı 22 15 2 5 61 26 35 47 4. BDoğantepe 22 10 5 7 40 36 4 35 5. Kar.Suadiye 21 10 2 9 35 32 3 32 6. Ç.Menderes 22 9 3 10 33 28 5 30 7. Eşmespor 22 9 3 10 34 34 0 30 8. Kocaeli Harb-İş 22 9 3 10 36 39 -3 30 9. Kandıra G.B.B. 22 8 2 12 19 48 -29 26 10. D.Sırrıpaşa FK 22 7 3 12 32 41 -9 24 11. Kocaeli Güneş * 22 7 4 11 28 35 -7 22 12. Dilovası Belediye 22 4 2 16 20 58 -38 14 13. İhsaniyespor 22 1 1 20 6 54 -48 4

NOT: 1.2.3… Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. Bir alt seviyeye düşer. 3. haftada 1-1 iken yarıda kalan maçta Kandıra Gençlerbirliği ve Kocaeli Güneşspor hükmen mağlup sayılmıştır. 15. haftada 2-2 iken yarıda kalan maçta İhsaniyespor 3-0 hükmen yenik sayılmıştır. İhsaniyespor 16. haftadan itibaren ligden çekildi. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu : Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor…

Toplu sonuçlar:

HAFTANIN MAÇLARI:

11 Şubat Pazar

SAL B PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y AV. P

1. Çayırovaspor 22 17 3 2 65 22 43 54 2. Darıca Türkeli 23 17 3 3 70 29 41 54 3. Arslanbey GB 22 14 2 6 67 37 30 44 4. Karamürsel 22 13 5 4 42 19 23 44 5. Arslanbey Org. 22 10 4 8 47 38 9 34 6. Başiskele Bel. 22 9 5 8 53 35 18 32 7. Hisareynspor 22 8 3 11 48 54 -6 27 8. Y. Barbaros 22 7 6 9 35 49 -14 27 9. Derincespor 22 7 5 10 40 33 7 26 10. Bekirderespor 23 8 2 13 40 48 -8 26 11. Osmanlı 41 22 7 1 14 35 55 -20 22 12. K.B.H.Yıldız 22 6 3 13 20 32 -12 21 13. Gebze Tayfun 22 0 0 22 12 123 -111 0

1.2.3… Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır. 11.12.13. Bir alt seviyeye düşer. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor…

TOPLU SONUÇLAR:



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HAFTANIN MAÇLARI:

10 Şubat Cumartesi: