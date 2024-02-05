05 Şub 2024 - 10:48- Spor G:

Hedef BAL son 180 dakika

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Hedef BAL son 180 dakika mask

Süper Amatör Lig A ve B Grubu’nda da 24.hafta maçları tamamlandı. Ligin bitimine iki hafta kala Şampiyonlar ve ilk üçe girenler belli. İki grupta toplam 6 takım Play-Off oynayacak ve buradan BAL’a çıkacak takımlar belirlenecek. İki grubun son üç sırasını alan 6 takım küme düşüyor. Grubu’nda Bağdat şampiyon olurken, Körfez GB ve Beylikbağı da Bağdat ile beraber Play-Off’a yükseldi. B Grubu’nda ise Çayırovaspqor eve darıca Türkeli 54’er puanla son iki hafta şampiyonluk yarışı için girerken, 447er puanlı Arslanbey GB ve eski BAL ekibi Karamürsel PlayOff için mücadeleyle giriyor. Eski BAL takımları Körfez Hereke Yıldız ve Tayfunspor 1.Küme’ye düştü. 

SAL A PUAN DURUMU

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P

 

1.

Bağdatspor

22

20

1

1

76

16

60

61

2.

Körfez G.B.

23

16

3

4

39

18

21

51

3.

G.Beylikbağı

22

15

2

5

61

26

35

47

4.

BDoğantepe

22

10

5

7

40

36

4

35

5.

Kar.Suadiye

21

10

2

9

35

32

3

32

6.

Ç.Menderes

22

9

3

10

33

28

5

30

7.

Eşmespor

22

9

3

10

34

34

0

30

8.

Kocaeli Harb-İş

22

9

3

10

36

39

-3

30

9.

Kandıra G.B.B.

22

8

2

12

19

48

-29

26

10.

D.Sırrıpaşa FK

22

7

3

12

32

41

-9

24

11.

Kocaeli Güneş *

22

7

4

11

28

35

-7

22

12.

Dilovası Belediye

22

4

2

16

20

58

-38

14

13.

İhsaniyespor 

22

1

1

20

6

54

-48

4

 

 

NOT: 1.2.3… Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

Bir alt seviyeye düşer.

  • 3. haftada 1-1 iken yarıda kalan maçta Kandıra Gençlerbirliği ve Kocaeli Güneşspor hükmen mağlup sayılmıştır. 15. haftada 2-2 iken yarıda kalan maçta İhsaniyespor 3-0 hükmen yenik sayılmıştır. İhsaniyespor 16. haftadan itibaren ligden çekildi. Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor…

 

Toplu sonuçlar:

 

 

 

HAFTANIN MAÇLARI:

11 Şubat Pazar

 

 

SAL B PUAN DURUMU

TAKIMLAR          O             G            B             M           A             Y              AV.        P

1.

Çayırovaspor

22

17

3

2

65

22

43

54

2.

Darıca Türkeli

23

17

3

3

70

29

41

54

3.

Arslanbey GB

22

14

2

6

67

37

30

44

4.

Karamürsel

22

13

5

4

42

19

23

44

5.

Arslanbey Org.

22

10

4

8

47

38

9

34

6.

Başiskele Bel.

22

9

5

8

53

35

18

32

7.

Hisareynspor

22

8

3

11

48

54

-6

27

8.

Y. Barbaros

22

7

6

9

35

49

-14

27

9.

Derincespor

22

7

5

10

40

33

7

26

10.

Bekirderespor

23

8

2

13

40

48

-8

26

11.

Osmanlı 41

22

7

1

14

35

55

-20

22

12.

K.B.H.Yıldız

22

6

3

13

20

32

-12

21

13.

Gebze Tayfun

22

0

0

22

12

123

-111

0

 

 

1.2.3… Bir üst seviyeye yükselmek için play-off oynamaya hak kazanır.

11.12.13. Bir alt seviyeye düşer.

  • Sezon öncesi fikstüre girmeden ligden çekilen üç takım şöyle oldu: Çınarlıspor, Değirmenderespor, Köseköy Ateşspor…

 

 

TOPLU SONUÇLAR:

 

 
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 HAFTANIN MAÇLARI:

 

10 Şubat Cumartesi:

 

 

# Başiskele, oldu, Darıca, Spor, Dilovası, Çayırova

05 Şub 2024 - 10:48 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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