Hedef BAL son 180 dakika

Süper Amatör Lig A ve B Grubu’nda da 24.hafta maçları tamamlandı. Ligin bitimine iki hafta kala Şampiyonlar ve ilk üçe girenler belli. İki grupta toplam 6 takım Play-Off oynayacak ve buradan BAL’a çıkacak takımlar belirlenecek. İki grubun son üç sırasını alan 6 takım küme düşüyor. Grubu’nda Bağdat şampiyon olurken, Körfez GB ve Beylikbağı da Bağdat ile beraber Play-Off’a yükseldi. B Grubu’nda ise Çayırovaspqor eve darıca Türkeli 54’er puanla son iki hafta şampiyonluk yarışı için girerken, 447er puanlı Arslanbey GB ve eski BAL ekibi Karamürsel PlayOff için mücadeleyle giriyor. Eski BAL takımları Körfez Hereke Yıldız ve Tayfunspor 1.Küme’ye düştü.
SAL A PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
22
20
1
1
76
16
60
61
2.
23
16
3
4
39
18
21
51
3.
22
15
2
5
61
26
35
47
4.
22
10
5
7
40
36
4
35
5.
21
10
2
9
35
32
3
32
6.
22
9
3
10
33
28
5
30
7.
22
9
3
10
34
34
0
30
8.
22
9
3
10
36
39
-3
30
9.
22
8
2
12
19
48
-29
26
10.
22
7
3
12
32
41
-9
24
11.
22
7
4
11
28
35
-7
22
12.
Dilovası Belediye
22
4
2
16
20
58
-38
14
13.
22
1
1
20
6
54
-48
4
Toplu sonuçlar:
Suadiye
Çayırova Menderes
HAFTANIN MAÇLARI:
11 Şubat Pazar
Başiskele Doğantepe
- *
SAL B PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV. P
1.
22
17
3
2
65
22
43
54
2.
23
17
3
3
70
29
41
54
3.
22
14
2
6
67
37
30
44
4.
22
13
5
4
42
19
23
44
5.
22
10
4
8
47
38
9
34
6.
22
9
5
8
53
35
18
32
7.
22
8
3
11
48
54
-6
27
8.
22
7
6
9
35
49
-14
27
9.
22
7
5
10
40
33
7
26
10.
23
8
2
13
40
48
-8
26
11.
22
7
1
14
35
55
-20
22
12.
22
6
3
13
20
32
-12
21
13.
22
0
0
22
12
123
-111
0
TOPLU SONUÇLAR:
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HAFTANIN MAÇLARI:
10 Şubat Cumartesi:
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.