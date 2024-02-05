Derince Uşak'ı '7' bitirdi: 1-7

İLK YARI 6 GOL ATTI
Belediye Derincespor, TFF 2. lig’in ikinci yarısına Sarıyer galibiyeti ile başlamış daha sonrasında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Temsilcimiz önceki gün Uşakspor’a konuk oldu. Kötü gidişata dur demek isteyen sarı - lacivertliler resmen Uşakspor’a patladı. İlk devreyi 6-0 önde kapatan Derince, karşılaşmayı 7-1 kazandı. Belediye Derincespor’a galibiyeti getiren golleri, Taha Aydınlı, Halil Ertürk ( kendi kalesine), Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan, Berat Ali Genç, Erdi Can Şehit ve Ege Özkayımoğlu kaydetti. 22 puanla 16. sırada bulunan temsilcimiz, haftaya Amed Sportif ile mücadele edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.