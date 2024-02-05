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Derince Uşak'ı '7' bitirdi: 1-7

TFF 2. lig’de ateş hattından çıkmak için mücadele eden Belediye Derincespor, Uşakspor ile deplasmansa mücadele etti. Temsilcimiz karşılaşmadan 7-1 galip ayrıldı

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Derince Uşak'ı '7' bitirdi: 1-7 mask

İLK YARI 6 GOL ATTI

Belediye Derincespor, TFF 2. lig’in ikinci yarısına Sarıyer galibiyeti ile başlamış daha sonrasında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet almıştı. Temsilcimiz önceki gün Uşakspor’a konuk oldu. Kötü gidişata dur demek isteyen sarı - lacivertliler resmen Uşakspor’a patladı. İlk devreyi 6-0 önde kapatan Derince, karşılaşmayı 7-1 kazandı. Belediye Derincespor’a galibiyeti getiren golleri, Taha Aydınlı, Halil Ertürk ( kendi kalesine), Okan Baydemir, Ömer Faruk Çalışkan, Berat Ali Genç, Erdi Can Şehit ve Ege Özkayımoğlu kaydetti. 22 puanla 16. sırada bulunan temsilcimiz, haftaya Amed Sportif ile mücadele edecek.
# Belediye Derincespor, Uşakspor, oldu

05 Şub 2024 - 10:55 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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