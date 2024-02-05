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Gebzespor kent derbisini farklı kazandı: 7-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor ve Yuvacıkspor önceki gün kent derbisinde bir araya geldi. Gebzespor karşılaşmayı 7-0’lık skor ile rahat kazandı ve şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etti

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Gebzespor kent derbisini farklı kazandı: 7-0 mask

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLİYOR

Önceki gün Bölgesel Amatör Lig’de kent derbisi oynandı. Gebzespor ile Yuvacıkspor, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda bir araya geldi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Gebzespor ve lige tutunma mücadelesi veren Yuvacıkspor 3 puan için sahaya çıktı. Gebze, kendi sahasında kent derbisini rahat kazandı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Gebze, ikinci yarı 5 gol bularak maçı 7-0 kazandı. Gebzespor’a galibiyeti getiren golleri, Adem Parlak (3), Burak Baba (2), İliyaz Işık ve Berk Kulalı attı.
# Bölgesel Amatör Lig, Gebzespor, Yuvacıkspor

05 Şub 2024 - 10:57 - Spor

Mahreç  Spor Merkezi

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