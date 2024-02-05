Gebzespor kent derbisini farklı kazandı: 7-0

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA İLERLİYOR
Önceki gün Bölgesel Amatör Lig’de kent derbisi oynandı. Gebzespor ile Yuvacıkspor, Gebze Alaettin Kurt Stadyumu’nda bir araya geldi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Gebzespor ve lige tutunma mücadelesi veren Yuvacıkspor 3 puan için sahaya çıktı. Gebze, kendi sahasında kent derbisini rahat kazandı. İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Gebze, ikinci yarı 5 gol bularak maçı 7-0 kazandı. Gebzespor’a galibiyeti getiren golleri, Adem Parlak (3), Burak Baba (2), İliyaz Işık ve Berk Kulalı attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.