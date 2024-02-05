05 Şub 2024 - 10:57 - Spor

Gebzespor kent derbisini farklı kazandı: 7-0

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Gebzespor ve Yuvacıkspor önceki gün kent derbisinde bir araya geldi. Gebzespor karşılaşmayı 7-0’lık skor ile rahat kazandı ve şampiyonluk yolunda ilerlemeye devam etti