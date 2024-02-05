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Kocaeli’de artan salgın hastalıklar ne durumda?

Türkiye’de ve Kocaeli’de artan üst solunum yolu rahatsızlıklarına ilişkin açıklamada bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Kış ayının gelmesi havaların soğuması birlikte özellikle çocuklar ve yaşlı vatandaşlarımızda üst solunum yolları rahatsızlıklarında bir artış beklenir. Şu an da endişe edecek bir artış söz konusu değil” dedi.

Aygün Baş
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Kocaeli’de artan salgın hastalıklar ne durumda? mask
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Kış aylarının gelmesi ve havaların soğumasıyla birlikte Türkiye ve Kocaeli’de üst solunum yolu rahatsızlıkları her kış mevsimde olduğu gibi bu yıl da kendini gösteriyor. Artan salgın hastalıklar ve yoğun bakım doluluk oranına ilişkin gazetemize konuşan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan,

KALABALIK YERLERDEN UZAK DURULMALI

“Kış ayının gelmesi havaların soğuması birlikte özellikle çocuklar ve yaşlı vatandaşlarımızda üst solunum yolları rahatsızlıklarında bir artış beklenir. Şu an da endişe edecek bir artış söz konusu değil. Özellikle solunum yolu enfeksiyonları hava yolu ile bulaştığı için kalabalık yerlerden uzak durulmalı. Bağışıklıkları düşük olan, kronik hastalığı olan vatandaşların mümkünse kalabalık yerlere giderken maske takmalarını öneriyorum. Vatandaşlar, beslenme ve uyku düzenlerine de dikkat etmeliler” dedi.

GEÇEN HAFTALARA GÖRE İYİ DURUMDAYIZ

Yoğun bakımların doluluk oranına ilişkinde konuşan Pehlevan, “Kış mevsimi itibariyle bir yoğunluk var. Geçen haftalara göre daha iyi durumdayız. Şu an da hastanelerde olağanüstü bir durum söz konusu değil. Yoğun bakımlarda yer bulamama bir durum yok. Ek yoğun bakımları devreye sokuyoruz. Geçtiğimiz günlerde acillerde bir yoğunluk vardı şu an normale döndü. Müşahede hasta sayısı son derece az” ifadelerini kullandı.

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05 Şub 2024 - 10:58 - Gündem

Mahreç  Aygün Baş

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